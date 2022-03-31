مصدر بالأهلي لمصراوي: محمود متولي جاهز للمشاركة أمام الهلال والقرار بيد موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر طبي داخل النادي الأهلي، إن مدافع الفريق محمود متولي أصبح جاهزًا تمامًا للمشاركة مع الفريق في المباريات بعدما تعافي من مزق العضلة الخلفية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس: "متولي يُشارك في مران الأهلي الجماعي كاملاً منذ فترة شأنه شأن باقي زملاءه الذين لا يعانون من إصابات، كما ان كل التقارير الطبية التي عاد بها من أكاديمية سبيتار بقطر جاءت مميزة للغاية واللاعب في حالة بدنية جيدة للغاية".

و أتم المصدر تصريحاته بقوله:"متولي يستطيع اللعب بشكل أساسي في مباراة الهلال السوداني يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات الأفريقي لكن هذا يتوقف علي قرار ورؤية بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ".

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول تريتب الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط.