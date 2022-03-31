بيلد تكشف.. هل ينتقل موهبة منتخب مصر للدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الخميس، عن وجود اهتمامًا من جانب الثنائي اللندني آرسنال وتوتنهام هوتسبير، لضم الدولي المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورج والمعار لصفوف شتوتجارت.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن صاحب الـ23 عامًا دخل ضمن اهتمامات آرسنال وتوتنهام، حيث تقدر القيمة التسويقة لمرموش بـ4 ونصف مليون يورو.

ويمتلك مرموش عقدًا مع نادي فولفسبوج سينتهي عام 2023، حيث تقول الصحيفة إن النادي الألماني إذا لم يقنع الدولي المصري على التجديد سيوافق على رحيله في الصيف.

وكان مرموش انتقل إلى الفريق الثاني لنادي فولفسبورج صيف موسم (2017 - 2018) قادمًا من وادي دجلة قبل أن يتم تصعيد اللاعب الشاب في موسم (2020 - 2021).

وخرج مرموش للإعارة لفريق سانت باولي والذي شارك معه في دوري الدرجة الثانية بألمانيا، ثم مع فريق شتوتجارت مطلع الموسم الحالي.

وشارك مرموش في الموسم الحالي بواقع 17 مباراة بجميع المسابقات ليسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة أهداف حاسمة.

ويمتلك مرموش عشر مباريات دولية مع منتخب مصر، سجل من خلالها هدفًا وحيدًا كان أمام المنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم قطر 2022.