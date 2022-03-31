شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يعتذر للجماهير المصرية بعد الإخفاق فى التأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، رسالة اعتذار إلى الجماهير المصرية، بعد إخفاق الفراعنة في التأهل لكأس العالم 2022، بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، في الدور الفاصل الذي جمع المنتخبين لحجز بطاقة التأهل للمونديال.

ونشر أفشة صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام للجماهير المصرية التي زينت استاد القاهرة في مباراة الجولة الأولى التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، وعلق بعلامة الاعتذار.



أفشة

ويترقب الجهاز الفنى للأهلى انضمام سباعى الفريق الأحمر الدولى محمد الشناوى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر عقب انتهاء مباراة العودة ضد السنغال فى إياب المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم، والتى خسر فيها الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1 وضياع حلم صعود مصر إلى كأس العالم 2022 بقطر.

ويحدد الجهاز الفنى للأهلى موعد انضمام السباعى الدولى فى التدريبات الجماعية بالتنسيق مع باقى الجهاز الفنى، فى ظل وجود اتجاه لدى الجهاز الفنى لمنحهم راحة إضافية خشية من تعرضهم للإجهاد بسبب مشاركتهم فى مباراتى منتخب مصر أمام السنغال، خاصة اللاعبين الذين شاركوا فى المباراتين كاملتين مثل محمد الشناوى وعمرو السولية وحمدى فتحى وياسر إبراهيم.

ويعكف الجهاز بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على وضع برنامج غذائى مخصص بشكل منفرد لكل لاعب خلال شهر رمضان المقبل، ضمن خطة الجهاز لتجنب زيادة وزن اللاعبين خلال شهر الصيام وقبل عودة مسابقة الدورى الممتاز.