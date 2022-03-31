شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع ملوى في مجموعة الصعيد.. وكيما أسوان والمنيا حبايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط نادى أسوان في فخ التعادل مع ملوى بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.

رفع نادى أسوان رصيده إلى 59 نقطة في صدارة مجموعة الصعيد، فيما رفع نادى ملوى في رصيد 23 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تعادل كيما أسوان مع المنيا بهدف لكل فريق، ليرفع كيما رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثانى، بينما رفع المنيا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى..

الألومنيوم 2/0 البدارى

الفيوم 0/1 التليفونات

ملوى 2 / 2 أسوان

بترول أسيوط 1 /0 شباب طامية

كيما أسوان 1 / 1 المنيا

الإعلاميين 3 /1 سوهاج

ترتيب جدول مجموعة الصعيد بالقسم الثانى قبل مباريات اليوم

1 أسوان 59 نقطة

2 كيما أسوان 47

3 الألومنيوم 46 نقطة

4 بترول أسيوط 43 نقطة

5 المنيا 42 نقطة

6 مركز شباب طامية 33 نقطة

7 المدينة المنورة 33 نقطة

8 تليفونات بنى سويف 33 نقطة

9 الفيوم 32 نقطة

10 ديروط 32 نقطة

11 الإعلاميين 29 نقطة

12 بنى سويف 26 نقطة

13 سوهاج 25 نقطة

14 نادى ملوى 23 نقطة

15 قنا 16 نقطة

16 البدارى 14 نقطة