شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يحتفل بتأهل منتخب بلاده للمونديال: مبروك ونشوفو علم بلادنا فى العلالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، بتأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2022، ونشر معلول صوراً من مشاركته مع نسور قرطاج في المباراة الأخيرة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وعلق معلول: مبروك لبلادي تونس و الجماهير التونسية اللي كانت أحسن سند لينا . ان شاء الله القادم احسن و نشوفو علم بلادنا ديما في العلالي تحيا تونس.



علي معلول

وحرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تقديم التهنئة لنجمه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بعد قيادته لمنتخب بلاده للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وتأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم عقب تعادله السلبى أمام مالى فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على الملعب الأولمبى حمادى العقربى فى رادس، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وصعد منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم بعد الاستفادة من الفوز فى المباراة الماضية بهدف نظيف فى المواجهة التى أقيمت على ملعب مالى فى ذهاب الدور الفاصل.

وبات تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة فى تاريخه ليعادل السعودية التى تأهلت هى الأخرى لنفس العدد من البطولات.

وسبق لمنتخب تونس المشاركة فى كأس العالم بدءاً من نسخة 1978 بالأرجنتين و1998 بفرنسا و2002 باليابان و2006 بألمانيا، ثم فى آخر نسخة من المونديال سنة 2018 في روسيا.