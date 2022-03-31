شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني وجهاز الأهلي فى زيارة لوالدة الراحل محمد عبد الوهاب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على زيارة والدة الر احل محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي السابق.

وقام موسمياني ومعه أكثر من عضو بالجهاز الفني للأهلي بزيارة أسرة الراحل محمد عبد المنعم ظهر اليوم ،الخميس، في مسقط رأس اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب فقي الفيوم.

وضمت الزيارة كلاً من ، موسيماني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى .

واستأنف فريق الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش؛ ‏استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة ‏من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها ‏أمس وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى ‏خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة في المشوار ‏الإفريقي.‏

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة في «الجيم»، ثم خاض بعدها فترة إحماء بالكرة داخل ملعب ‏التتش تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل خوض تدريبات الكرة والتي اشتملت على بالعديد من الجوانب ‏الفنية والخططية.‏

كما خاض علي لطفي ومصطفى شوبير فقرة تدريبية منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون ‏مدرب الحراس قبل انطلاق المران الجماعي والمشاركة في تقسيمة الكرة.‏

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الهلال.‏

وأكد أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي أن الأشعة التي أجرها رامي ربيعة أثبتت إصابته بمزق في ‏العضلة الخلفية ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.. بينما بدأ محمد ‏عبدالمنعم الجري حول الملعب قبل مشاركته في جزء من التدريبات الجماعية غدًا، مستعينا ‏بواقي الأنف.. فيما أكدت الفحوصات الطبية أن إصابة حمدي فتحي عبارة عن كدمة في الكتف، ‏وأن حالة اللاعب مطمئنة إلى حد كبير ويخضع لفحص طبي جديد غدًا.‏



موسمياني والجهاز الفني للأهلي يزور والدة محمد عبد الوهاب



موسيماني مع والدة الراحل محمد عبد الوهاب