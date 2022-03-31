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ميار شريف تصعد للدور ربع النهائى من بطولة ماربيلا للتنس

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القاهرة - سامية سيد -  

نجحت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس في الفوز على لاعبة إيطاليا إليزابيتا كوتشاريتو  بمجموعتين نظيفتين في ثاني مبارياتها ببطولة ماربيلا للتنس المقامة بإسبانيا، وحققت ميار شريف الفوز بنتيجة 6/2 ، 6/4 في دور الـ 16 ، لتعتبر للدور ربع النهائي من بطولة ماربيلا لتنس السيدات حيث ستلاقي السلوفاكية انا شميلدوفا المصنفة 92 عالميا حاليا .

 

ودعت ميار شريف بطلة التنس المصرية بطولة ميامى للتنس من الدور الأول أمام الأمريكية آن لى المصنفة رقم 65 عالميا، حيث تقدمت ميار بالمجموعة الأولى بواقع 6-2 لتخسر بعدها المجموعتين التاليتين بواقع 6-3, 6-4 لتودع البطولة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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