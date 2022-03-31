شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفوز على دجلة ويعزز صدارة مجموعة القاهرة.. والترسانة تسقط بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى الداخلية فوزا مهما على وادى دجلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة القاهرة بالقسم الثانى، والترسانة تسقط بتروجت.

بهذه النتيجة رفع نادى الداخلية رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة ليقترب خطوة كبيرة من حسم بطاقة العودة للدورى الممتاز، فيما توقف وادى دجلة عند النقطة 38.

وفى مباراة أخرى اقتنص نادى الترسانة فوزا مهما على حساب بتروجت بهدفين نظيفين، ليرفع الشواكيش رصيده إلى 39 نقطة، فيما توقف بتروجت عند النقطة 46، فيما تعادل زد مع النصر بدون أهداف ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة كالتالى..

المريخ 1/1 بور فؤاد

الداخلية 2 /0 وادى دجلة

بلبيس 1/ 0 منتخب السويس

الاتصالات 0 /1 القناة

النصر 0 /0 زد

الترسانة 2/0 بتروجت

ترتيب جدول مجموعة القاهرة فى القسم الثانى بعد مواجهات اليوم..

1الداخلية 59 نقطة

2 بتروجت 46 نقطة

3 السكة الحديد 39 نقطة

4 الترسانة 39 نقطة

5 زد أف سى 38 نقطة

6 وادى دجلة 38 نقطة

7 بورتو السويس 37 نقطة

8 القناة 38 نقطة

9 الإنتاج الحربى 32 نقطة

10 منتخب السويس 32 نقطة

11 المصرية للاتصالات 31 نقطة

12 النصر 26 نقطة

13 المريخ 22 نقطة

14 بور فؤاد 21 نقطة

15 بلبيس 21 نقطة

16 بنها 10 نقاط