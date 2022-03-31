شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخطف صدارة مجموعة بحرى بعد الفوز على البلدية.. والأوليمبى يتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق حرس الحدود صدارة مجموعة بحرى والإسكندرية بعد الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الخامسة والعشرين من القسم الثانى، وتعادل الأوليمبى مع سبورتنج سلبيا.

بهذه النتائج خطف حرس الحدود صدارة مجموعة بحرى برصيد 50 نقطة، متفوقا على الاوليمبى الذى سقط في فخ التعادل السلبى أمام سبورتنج ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثانى.

وتفوق نادى دكرنس على الرجاء المطروحى بهدفين نظيفين، وقلب ألعاب دمنهور تأخره أمام كفر الشيخ بهدف إلى فوز بهدفين، فيما تعادل كل من الصيد مع الزرقا، والمنصورة مع أبو قير للأسمدة، والمصرى بالسلوم مع الحمام.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى..

حرس الحدود 1 /0 بلدية المحلة

سبورتنج 0/0 الأوليمبى

الصيد 0/ 0 الزرقا

المجد السكندرى 0/ 0 بايونيرز

الرجاء 0/ 2 دكرنس

المنصورة 0 /0 أبو قير للأسمدة

كفر الشيخ 1 /2 دمنهور

المصرى بالسلوم 1 /1 الحمام

ترتيب مجموعة بحرى بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم..

1 حرس الحدود 50

2 الأوليمبى 49 نقطة

3 دكرنس 42

4 كفر الشيخ 41

5 أبو قير للأسمدة 40

6 بلدية المحلة 39

7 المجد السكندرى 39

8 المصرى للسلوم 36

9 المنصورة 31

10 بايونيرز 31

11 سبورتنج 29

12 الحمام 26

13 ألعاب دمنهور 26

14 الزرقا 19

15 الصيد بالمحلة 12

16 الرجاء 8