المثلوثي والجزيري يصلان القاهرة اليوم

القاهرة - سامية سيد - يصل التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الزمالك إلى القاهرة اليوم الخميس عقب مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره المالي في تصفيات كأس العالم.

وينتظم الثنائي التونسي في معسكر الفريق عقب وصولهما إلى مطار القاهرة، بناءً على تعليمات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك.

وأختتم الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقررة إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم عقب تعادله السلبى أمام مالى فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على الملعب الأولمبى حمادى العقربى فى رادس، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وصعد منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم بعد الاستفادة من الفوز فى المباراة الماضية بهدف نظيف فى المواجهة التى أقيمت على ملعب مالى فى ذهاب الدور الفاصل.

وبات تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة فى تاريخه ليعادل السعودية التى تأهلت هى الأخرى لنفس العدد من البطولات.

وسبق لمنتخب تونس المشاركة فى كأس العالم بدءاً من نسخة 1978 بالأرجنتين و1998 بفرنسا و2002 باليابان و2006 بألمانيا، ثم فى آخر نسخة من المونديال سنة 2018 في روسيا.