شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز علي الطلائع بأربعة أهداف وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تحت قياده مديره الفنى أحمد سامى، اليوم الخميس، في الفوز علي فريق طلائع الجيش على ملعب برج العرب بأربع أهداف نظيفة استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري .

أحرز أهداف سموحة كلا من جيروم فيليب هدفين وهدف لفهد جمعة وهدف لعمار شرف الدين .

وحرص سامى للاطمئنان على اللاعبين قبل العودة لمباريات الدورى المصرى وأولى مبارياته بالاسبوع الـ 14 أمام بيراميدز يوم 13 أبريل المقبل، على استاد الإسكندرية.

وينضم المهاجم الدولى مروان حمدى إلى تدريبات فريق سموحة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على ملاعب النادى، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي .

وقرر أحمد سامى منح اللاعبين راحة 48 ساعة الجمعة والسبت المقبلين، بالإضافة إلى تعديل موعد التدرببات اليومية لتكون فى التاسعة مساء بعد الإفطار يوميا نظرا لحلول شهر رمضان المبارك.