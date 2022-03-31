شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جمال علام والعطار يعرضان شكوى مصر على رئيس الكاف فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى جمال علام رئيس اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، اليوم الخميس، باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للفيفا المقام فى العاصمة القطرية الدوحة.

وعرض جمال علام والعطار على رئيس الكاف الملف المصرى ضد الاتحاد السنغالى ، وصور وفيديوهات جديدة للأجواء الإرهابية والعنصرية التى تعرضت لها بعثة منتخب مصر داخل الملعب وخارجه ما أثر على نتيجة المباراة، حيث يتمسك اتحاد الكرة المصرى باحتساب المباراة لصالح منتخب مصر أو إعادة اللقاء على أرض محايدة.





جمال علام والعطار مع رئيس الكاف لعرض شكوى مصر ضد السنغال

وتعرضت البعثة المصرية فى السنغال لأجواء إرهابية، حيث تم قذف حافلات الفريق والجماهير بالحجارة، قبل أن يتم الاعتداء على اللاعبين بزجاجات المياه خلال الإحماء، وكذلك على المشجعين المصريين بالألعاب النارية وزجاجات المياه فى غياب الأمن السنغالى عن المشهد.

يذكر أن منتخب مصر فقد بطاقة التأهل للمونديال بعدما خسر بركلات الجزاء الترجيحية أمام السنغال مساء الثلاثاء الماضى.