شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..أول رئيس للاتحاد الأفريقى مصرى الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد عبد العزيز سالم هو أول رئيس للاتحاد الافريقى لكرة القدم، كما أنه أول رئيس مصرى يتولى رئاسة الكاف أيضا ، وقد تولى من بعده رئاسة الاتحاد الافريقى محمد عبد العزيز مصطفى ، وهو مصرى أيضا .

وتم تأسيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم كاف عام 1957 ، عن طريق أربعة دول وهى مصر و اثيوبيا و السودان ، بالاضافة الى جنوب افريقيا .

وتوالى على رئاسة الاتحاد 8 رؤساء وهم على الترتيب عبد العزيز سالم ، و محمد عبد العزيز ، و السودانى عبد الحليم ، و الاثيوبى يدنكاتشيو تسيما ، ثم السودانى عبد الحليم محمد فى ولاية ثانية ، ليأتى من بعده عيسى حياتو ثم أحمد أحمد ، وأخيرا باتريس موتسيبى .

ويتولى الاتحاد الافريقى تنظيم عدة بطولات مثل دورى ابطال افريقيا ، و كأس الاتحاد الافريقيى " الكونفدرالية " وغيرها من البطولات التى تخضع للكاف