الامارات | الكبار يرغبون في تحاشي ألمانيا وهولندا.. تعرف إلى مستويات قرعة كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن الكبار يرغبون في تحاشي ألمانيا وهولندا.. تعرف إلى مستويات قرعة كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يمكن استبعاد ما يسمى تقليديًا بـ"مجموعة الموت" في معظم البطولات الكبرى لاعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توزيع المنتخبات المشاركة الى أربعة مستويات، على غرار القرعة المرتقبة الجمعة لنهائيات مونديال قطر 2022.

وإذا كانت منتخبات فرنسا حاملة اللقب والبرازيل حاملة الرقم القياسي في عدد الالقاب (5) والارجنتين وإنكلترا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال بالاضافة الى قطر بصفتها الدولة المضيفة، ستتواجد في المستوى الاول، فإن ألمانيا بطلة العالم 4 مرات وهولندا التي بلغت المباراة النهائية ثلاث مرات وكرواتيا وصيفة النسخة الاخيرة في روسيا 2018، جاءت في المستوى الثاني، ما ينبئ بإمكانية حدوث "مجموعة موت" على سبيل المثال واحدة مؤلفة من البرازيل وهولندا وبولندا والكاميرون.

كما ستتواجد في المستوى الثاني الدنمارك التي بلغت نصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي، وسويسرا الثابتة المستوى في السنوات العشر الاخيرة والتي تصدرت مجموعتها في التصفيات أمام إيطاليا أبرز الغائبين عن المونديال.

وقد تشهد القرعة التي ستوزع المنتخبات الـ32 على ثماني مجموعات، بعض المباريات التي تحمل طابعًا سياسيًا في حال وقوع الولايات المتحدة مع إيران مثلا كما حصل في مونديال فرنسا عام 1998، أو وقوع الجارتين كرواتيا وصربيا وجهًا لوجه.

وكانت الفرصة متاحة أمام كندا العائدة الى النهائيات للمرة الاولى منذ 1986، للتواجد في المستوى الثالث في حال فوزها على بنما الاربعاء، إلا أن سقوطها بنتيجة 1-صفر وضعها في المستوى الرابع لتكون تونس في الثالث.

في ما يلي توزيع المنتخبات المشاركة في النهائيات على المستويات الاربعة عشية سحب القرعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات المقرر في تمام الساعة 16.00 بتوقيت غرينيتش. (بين قوسين مركز كل منتخب وفقًا للتصنيف الصادر عن فيفا الخميس 31 مارس، علمًا أن البرازيل خطفت الصدارة من بلجيكا من دون أن يؤثر ذلك على وضعيهما في القرعة).

- المستوى الاول: قطر (51، الدولة المضيفة)، البرازيل (1)، بلجيكا (2)، فرنسا (3)، الارجنتين (4)، إنجلترا (5)، إسبانيا (7)، البرتغال (8).

- المستوى الثاني: المكسيك (9)، هولندا (10)، الدنمارك (11)، ألمانيا (12)، الأوروغواي (13)، سويسرا (14)، الولايات المتحدة (15)، كراوتيا (16).

- المستوى الثالث: السنغال (20)، ايران (21)، اليابان (23)، المغرب (24)، صربيا (25)، بولندا (26)، كوريا الجنوبية (29)، تونس (35).

- المستوى الرابع: الكاميرون (37)، كندا (38)، الاكوادور (46)، السعودية (49)، غانا (60)، ويلز أو الفائز من مباراة اسكتلندا/أوكرانيا، البيرو أو الفائز من مباراة أستراليا والامارات، الفائز بين نيوزيلندا وكوستاريكا.



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