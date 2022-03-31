الامارات | الدوري الإنجليزي.. 5 تبديلات اعتباراً من الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي.. 5 تبديلات اعتباراً من الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون بإمكان أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم واعتباراً من الموسم المقبل إجراء خمسة تبديلات خلال المباريات أسوة بالدوريات الكبرى الأخرى، وذلك بعدما تم التوافق على تعديل النظام الخميس.

وسمح للفرق الإنكليزية بإجراء خمسة تبديلات في المراحل الأخيرة من موسم 2019-2020 بسبب الجدول المزدحم الذي فرضه تفشي فيروس كورونا.

لكن وخلافاً للدوريات الكبرى الأخرى والمسابقات القارية الثلاث، تم التخلي عن هذه القاعدة في الموسم التالي والعودة الى التبديلات الثلاثة لكل جانب بسبب مخاوف من أن التبديلات الإضافية تعطي أفضلية للأندية الكبرى نظراً لوفرة لاعبي المستوى الرفيع في صفوفها.

وقالت رابطة الدوري الممتاز الخميس في بيان "اعتباراً من الموسم المقبل، سيسمح للأندية باستخدام خمسة تبديلات، على أن يتم إجراؤها في ثلاث مناسبات خلال المباراة، مع فرصة إضافية (للتبديل) بين الشوطين".

وكان المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب ونظيره الإسباني في مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا من أبرز الذين انتقدوا قرار عدم السماح بخمسة تبديلات أسوة بالدوريات الكبرى الأخرى.

وقال غوارديولا الموسم الماضي "في جميع أنحاء العالم هناك خمسة تبديلات. هنا نعتقد أننا دوري مميز مع (السماح بتبديل) ثلاثة لاعبين. نحن لا نحمي اللاعبين"، في إشارة منه الى الضغط الذي تعاني منه الفرق بوجود ثلاث مسابقات محلية إضافة الى المشاركات القارية، ما يتسبب بإرهاق اللاعبين.

وبدوره، اتهم كلوب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز ريتشارد ماسترز بـ"الافتقار الى القيادة" حيال هذه المسألة، قائلاً عن اعتماد التبديلات الخمسة بأنها "ليست ميزة، بل إنها ضرورة".

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