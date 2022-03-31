أين وزير الخارجية مما حدث للمنتخب .. مرتضى منصور يفتح النار بسبب مصر والسنغال

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه كان يفكر في تأجيل مؤتمر اليوم، ولكن هناك العديد من الموضوعات المهمة التي سيتحدث فيها ومن ضمنها ماحدث للجماهير المصرية وللمنتخب في السنغال.

وأضاف في المؤتمر الصحفي :" أين وزير الخارجية مما حدث للمنتخب وللجماهير التي سافرت إلى السنغال، بالرغم من الاستقبال الحافل لأسود التيرانجا في مصر، ولابد من استدعاء السفير السنغالي في مصر".

وتابع :" لابد من الحفاظ على محمد صلاح الجوهرة التي تمتلكها مصر، والمنتخب لعب مباراة محترمة في حدود إمكانياته، والمنتخب تعرض للإرهاب في السنغال، كما أن الحكم الجزائري مصطفى غربال الذي أدار المباراة لم يكن على قدر الحدث، وهو الحكم الذي أدار نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي وتحامل على الأبيض في المباراة ولم يحتسب ركلة جزاء لبن شرقي في اللقاء، والحكم لغى تقنية الفيديو للمباراة، ولم يعتمد على حكم الفيديو في اللقاء".

وقال مرتضى منصور:" عمر جابر كاد أن يعتزل كرة القدم بسبب الإصابة، والحكم لم يحم لاعبي الفراعنة، أطالب بالدفاع عن محمد صلاح وعدم جلده، بعدما تعرض للضرب والإرهاب في السنغال".

وأضاف مرتضى :" أطالب جماهير مصر بحضور مباريات السنغال ورد الاعتبار للمنتخب المصري، ومنتخب السنغال خطف تأهل غير مستحق، لا تغضب يا صلاح لأن هناك بعض الإعلاميين لا يحبونك، بالرغم من أنك نجم نجوم مصر، والاسطورة الحقيقة للفراعنة".

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر القلعة البيضاء للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بالنادي.