شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطالب رابطة الأندية بوضع "سقف مالى" لأسعار اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيطلب من رابطة الأندية أن تجتمع مع كل رؤساء الاندية وتضع حد أقصي للصفقات مع وضع مدة 3 سنوات بعدم شراء اى لاعب من أى نادى حتى تنخفض اسعار اللاعبين.
كما هدد رئيس الزمالك مسئولى فاركو بالشكوى إلى الفيفا بسبب صفقة محمد صبحى حارس الفريق قائلا:" خليكو في نفسكو وسيبوا صبحي بدل ما نطلع كلنا ع الفيفا" .
وكشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن زوجة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب النادى الأهلى تفاوضت مع أمير مرتضى، وكارتيرون أضاع أسهل بطولتين في دورى أبطال أفريقيا.
وقال مرتضى منصور فى مؤتمر صحفى بنادى الزمالك: "زوجة موسيمانى تفاوضت مع الزمالك لتولى تدريب الفريق، وهناك حكم صدر من قبل ضد موسيمانى بأنه هرب من ناديه ..واشار الى أن موسيمانى بيشتغل بالجن والعفريت بس لما راح جنوب أفريقيا معرفش يعمل حاجة لانهم جابولة المعلم الكبير بتاع صن داونز".