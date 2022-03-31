شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطالب رابطة الأندية بوضع "سقف مالى" لأسعار اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيطلب من رابطة الأندية أن تجتمع مع كل رؤساء الاندية وتضع حد أقصي للصفقات مع وضع مدة 3 سنوات بعدم شراء اى لاعب من أى نادى حتى تنخفض اسعار اللاعبين.

كما هدد رئيس الزمالك مسئولى فاركو بالشكوى إلى الفيفا بسبب صفقة محمد صبحى حارس الفريق قائلا:" خليكو في نفسكو وسيبوا صبحي بدل ما نطلع كلنا ع الفيفا" .