شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ" كهربا": أنت فى ورطة ..ولو اعتزلت "هاحجز" على الفيلا والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الحكم الصادر لناديه فى قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى المعار لنادى هاتاى سبور التركى.

أكد رئيس القلعة البيضاء فى المؤتمر الصحفى المقام اليوم: "الأهلى تعاقد مع كهربا عن طريق محلل باللجوء لانتقال اللاعب لنادٍ برتغالي، فى حين أن الزمالك تفاوض مع عبد الله السعيد بعد انتهاء تعاقده مع الأهلى".

وأشار مرتضى منصور: "كهربا تمت إعارته من الزمالك مرتين مقابل 80 أو 90 مليون جنيه، وحققنا مكاسب كثيرة من وراء اللاعب، وعقده مع النادى البرتغالى كان لمدة أسبوع فقط".

وشدد مرتضى منصور على أن الزمالك سيحصل على مستحقاته من كهربا بالحجز عليه بمستند ناد مدين لدى الغير، وستلعب مجانا بدون أى مقابل.

وأوضح منصور: "اطلع يا كهربا اتكلم وقول من طالبك بالهروب والرحيل عن الزمالك بالرغم من استمرار تعاقدك مع النادي، وانتقالك لنادى محلل برتغالي".

وقال مرتضى منصور " كهربا لو اعتزلت هاحجز علي فيلتك..وعربيتك وقمصانك ولو ركبت عجلة هاخدها منك.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر القلعة البيضاء للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بالنادى.