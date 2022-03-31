شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه المقاصة وديا يوم 5 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي مع مسئولو مصر المقاصة علي خوض مباراة ودية تجمع الفريقين يوم 5 أبريل المقبل ضمن الاستعدادات لاستئناف الدورى بعد التوقف بسبب الأجندة الدولية.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الوديات للوقوف علي مدي إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها فى اللقاءات الرسمية فضلًا عن الإستفادة بشكل أكبر من المرونة التكتيكية للاعبين بإشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز.

ومن المعروف أن الإسماعيلي سيعود للمنافسات المحلية بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 13 أبريل المقبل، وذلك علي ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري العام.

واستقر الإسماعيلى على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من الثالث من أبريل المقبل، حتى موعد مباراة المصرى البورسعيدى لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري بعد توقف طويل.

وفاز الإسماعيلى على عرب افريكانو بثلاثية نظيفة أحرزها وجيه عبد الحكيم وعماد حمدي وحازم مرسي، فى أولى مبارياته الودية خلال توقف مسابقة الدوري العام، حيث يسعى الدروايش لتقديم مستوى مغاير مع عودة المسابقة التى يستهلها الفريق الأصفر بمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها 13 أبريل المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.