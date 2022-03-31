شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية ياسر وأيمن الأقرب لقيادة دفاع الأهلي أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على الدفع بالثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف في مباراة الفريق الأحمر ضد الهلال السوداني يوم الأحد المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يأتي التفكير في الدفع بالثنائي ياسر وأيمن مع غموض موقف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي من اللحاق بالمباراة، في ظل شكواه من الإصابة بكسر في الأنف وإجراء عملية جراحية تستلزم بعض الوقت حتى يعود اللاعب للمشاركة في المباريات الرسمية.

ورغم إجراء احتبار لعبد المنعم وهو مرتديا واقي الوجه، إلا أن هناك تحفظا على فكرة الدفع به أساسيا في مباراة الهلال، خشية من تعرضه لإصابة جديدة، لاسيما وأن مواجهة الأحد ستشهد ندية قوية من قبل الفريقين.

ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال السوداني من أجل حسم الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، حيث يتواجد في وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 13 نقطة.