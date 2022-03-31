شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: زوجة موسيمانى تفاوضت معنا ..وكارتيرون أضاع أسهل بطولتين أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن زوجة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب النادى الأهلى تفاوضت مع أمير مرتضى، وكارتيرون أضاع أسهل بطولتين في دورى أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور فى مؤتمر صحفى بنادى الزمالك: "زوجة موسيمانى تفاوضت مع الزمالك لتولى تدريب الفريق، وهناك حكم صدر من قبل ضد موسيمانى بأنه هرب من ناديه ..واشار الى أن موسيمانى بيشتغل بالجن والعفريت بس لما راح جنوب أفريقيا معرفش يعمل حاجة لانهم جابولة المعلم الكبير بتاع صن داونز".

وأضاف رئيس الزمالك أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق أضاع على الزمالك أسهل بطولتى دورى أبطال أفريقيا.

وتحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف لاعبي الفريق الأبيض المعارين إلى أندية أخرى في الدوري الممتاز، مشيرا: " محمد صبحي راح فاركو إعارة 5 مليون نية بيع 20 مليون و20 ٪ نسبة إعادة بيع، واللي عمل العقد ده فاسد.

قال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بنادي الزمالك: "محمود جنش معار إلى فيوتشر بمليون جنيه، اللي بيطلع لسانه لما يصد يبقي بمليون بس وجددوله موسمين كان يخلص 2020 /2021 ، خلوا عقده بـ 5 مليون وواخد 5 مليون وطلع إعارة ومرجعش الفلوس، وفيه بند في عقد جنش أنه يفسخ عقده مع الزمالك مقابل 2 مليون جنيه بس".