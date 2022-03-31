7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

فجر مصدر داخل الجهاز الطبى مفاجأة بتأكيده أن محمد الشناوى حارس مرمى منتخبنا الوطنى استكمل مباراة السنغال وهو مصابا، وذلك بعد قذفه من قبل الجماهير السنغالية بزجاجة استقرت فى العضلة الخلفية، إلا أن الحارس الدولى أصر على استكمال المباراة لعدم التسبب فى فقد الجهاز الفنى تغييرا فى وقت مبكر.

محمد هانى جاهز لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام الهلال السودانى

اطمأن الجهاز الفنى للأهلى على جاهزية محمد هانى لقيادة الجبهى اليمنى للفريق الأحمر فى مباراته ضد الهلال السودانى يوم الأحد المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعافى اللاعب من الإصابة.

اتحاد الكرة يطالب فيفا باستبعاد السنغال من مسابقاته بسبب العنصرية ضد صلاح

طالب اتحاد الكرة، فى شكواه ضد نظيره السنغالى والتى تم تقديمها إلى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم "كاف"، بتطبيق العقوبات الجديدة الخاصة بالعنصرية فى الملاعب، حيث قرر الفيفا مؤخرا تغليظ عقوبات العنصرية منعا لهذه الظاهرة فى الملاعب.

وفد اتحاد الكرة يجتمع بإنفانتينو اليوم لتدعيم شكوى مصر ضد السنغال

يلتقى وفد اتحاد الكرة الثلاثى، اليوم الخميس، جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للفيفا المقام فى العاصمة القطرية الدوحة.

اتحاد الكرة يقبل استقالة وائل جمعة مدير منتخب مصر

قرر اتحاد الكرة، قبول الاستقالة التى تقدم بها وائل جمعة مدير منتخب مصر من منصبه خلال الساعات الماضية، وتحديدا عقب الخسارة من السنغال بركلات الترجيح فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. وجاءت استقالة وائل جمعة من منصبه لأسباب أسرية، وهو ما تفهمه اتحاد الكرة قبل أن يقرر قبول استقالة مدير المنتخب. مرتضى منصور: محمد صلاح أشهر من السنغال.. و الحكم معرفش يحمي مصر

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على ضياع حلم تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم بقطر 2022 عقب الخسارة بركلات الترجيح من السنغال بنتيجة 3 / 1 والأحداث التي شهدتها المباراة ومنها توجيه الإساءة إلى محمد صلاح قائد الفراعنة، مؤكدا: " اللي المصريين شافوه في السنغال لم يحدث في أي مباراة في العالم، ولابد للاعلام أنه يدافع عن صلاح.