شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواجه مصر المقاصة وديًا غدا الجمعة استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علاء عبد العال المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، خوض مباراة ودية غد الجمعة أمام فريق مصر المقاصة ضمن برنامج المباريات التجريبية، المقرر خوضها خلال فترة التوقف الدولي، وذلك لإعداد اللاعبين والتأكيد على جاهزيتهم الفنية والبدنية استعدادا لاستئناف جولات الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق إيسترن كومبانى لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها فى 8 إبريل.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد عباس، المشرف على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن إدارة الفريق ستصرف مكافأة التعادل مع طلائع الجيش في الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى.

وأضاف خالد عباس أن المهندس نصر عبد العزيز رئيس النادى قرر صرف مكافأة مباراة طلائع الجيش ومستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى تحفيزا للاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة لتحسين موقع الفريق في جدول الدورى.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبل 23 هدفا.