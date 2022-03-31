شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف تفاصيل "سداسى الإعارات "فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف لاعبي الفريق الأبيض المعارين إلى أندية أخرى في الدوري الممتاز، مشيرا: " محمد صبحي راح فاركو إعارة 5 مليون نية بيع 20 مليون و20 ٪ نسبة إعادة بيع، واللي عمل العقد ده فاسد.

قال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بنادي الزمالك: "محمود جنش معار إلى فيوتشر بمليون جنيه، اللي بيطلع لسانه لما يصد يبقي بمليون بس وجددوله موسمين كان يخلص 2020 /2021 ، خلوا عقده بـ 5 مليون وواخد 5 مليون وطلع إعارة ومرجعش الفلوس، وفيه بند في عقد جنش أنه يفسخ عقده مع الزمالك مقابل 2 مليون جنيه بس".

وفيما يخص محمد عبد السلام أكد: "محمد عبد السلام إعارة بمليون و 750 الف جنيه لو هيشتروه يبقي 5 مليون، عبد السلام كان بياخد مليون و600 الف جنيه ولما جدد سنة خلوه 6 مليون جنيه في السنة".

استطرد: "مروان حمدي إعارة لسموحة بـ 3 مليون وجدد موسم اضافي، وأسامة فيصل إعارة 4 مليون وكان بياخد مليون ورفعوه لـ 4 مليون، متابعا: "مش هاتكلم عن عمر كمال يا لجنة العار".