شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب من كيروش عدم السفر انتظارا لجلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، من كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر عدم السفر إلى البرتغال خلال الساعات المقبلة، عقب انتهاء مهمته مع الفراعنة وعدم تأهل منتخب مصر إلى مونديال 2022.

ويأتى طلب اتحاد الكرة من كيروش انتظارا للجلسة التى سيتم عقدها مع كيروش يوم الأحد المقبل عقب عودة وفد الجبلاية من الدوحة حيث المشاركة فى كونجرس الفيفا، من أجل مناقشة مسألة استمرار الخواجة ومطالبه فى حالة البقاء.

واقترب كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، من الاستمرار فى قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، رغم عدم تأهل المنتخب إلى بطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

وينص عقد كيروش مع اتحاد الكرة على فسخ العقد تلقائيا حال عدم التأهل لبطولة كأس العالم 2022، ما يعنى انتهاء مشوار كيروش مع الفراعنة مساء الثلاثاء الماضى عقب مباراة السنغال.

ويتجه أغلب أعضاء اتحاد الكرة لتجديد الثقة فى كيروش واستمراره الفترة المقبلة، على أن يتم عقد جلسة معه الأسبوع المقبل للتعرف على موقفه من الاستمرار ومطالبه حال رغبته فى الاستمرار.

يذكر أن منتخب مصر فقد بطاقة التأهل للمونديال بعدما خسر بركلات الجزاء الترجيحية أمام السنغال مساء الثلاثاء الماضى.