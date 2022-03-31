شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يرسل شروط الاشتراك فى البطولة العربية للدول الراغبة فى المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسل اتحاد العاب القوى برئاسة سيف شاهين ملف البطولة العربية ، المقرر اقامتها بمصر مايوالمقبل، إلى مختلف الدول العربية ، من شروط المشاركة و مواعيد انطلاق البطولة .

ووافق الاتحاد العربى على استضافة مصر البطولة العربية، إلا أن اللجنة الأولمبية طلبت الملف الخاص باستضافة البطولة، قبل إرساله إلى الاتحاد العربى للعبة.

ومن المقرر أن يتلقى الاتحاد خلال الايام المقبلة موافقة الدول الراغبة الاشتراك فى البطولة ، و تأكيد مشاركتها فى المنافسات .

يذكر أن بسنت حميدة بطلة مصر في ألعاب القوي ، نجحت في تحقيق رقماً مصرياً جديداً فى سباق 60 متر عدو خلال مشاركتها فى بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات المقامة بصربيا بعدما سجلت زمنا قدره 7.31 ثانية .

وكانت بسنت حميدة بطلة مصر في ألعاب القوي ، قد سافرت إلى إسبانيا قبل بطولة العالم للمشاركة فى 3 بطولات دولية استعدادا للبطولة ، حيث تسعى بسنت حميدة لتحقيق مركز متقدم بها.