الامارات | تطورات إعادة مباراة مصر والسنغال.. تفاصيل صادمة عن محمد صلاح ومصير كيروش!

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات إعادة مباراة مصر والسنغال.. تفاصيل صادمة عن محمد صلاح ومصير كيروش! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام أن جلسة تجمعه مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، لبحث إعادة مباراة المنتخب المصري مع السنغالي في تصفيات كأس العالم "قطر 2022" التي انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح في داكار وسط أجواء رعب شهدتها المواجهة من قبل الجماهير السنغالية التي رمت الحجارة وزجاجات المياه على الملعب و"الفراعنة" وهاجمت محمد صلاح بلافتات وعتافات عنصرية.

وقال جمال علام في تصريحات تلفزيونية إن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكوى ضد الاتحاد السنغالي بعد لقاء مصر والسنغال، ملمحاً إلى أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قد يستمر في منصبه على الرغم من كل الانتقادات اللاذعة التي تلقاها من الجماهير المصرية بسبب تحفظه الدفاعي.

وأوضح: "قدمنا شكوى ضد الاتحاد السنغالي بسبب الأحداث التي رافقت مباراتنا ضد منتخب السنغال، لا بد أن يتدخل هاني أبو ريدة وحسن مصطفى والمسؤولون المصريون في الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم لمساندة منتخب مصر"، موضحا أنه لم يتواصل معهما حتى الآن.

وأكمل: "أنا في طريقي إلى قطر لحضور كونغرس الفيفا ظهر اليوم الخميس، طلبنا مقابلة جياني إنفانتينو- رئيس الفيفا، وكذلك باتريس موتسيبى- رئيس الاتحاد الإفريقي، ملف الشكوى بالكامل سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط في الاتحادين".

وعن مصير مدرب منتخب مصر كيروش، قال علام: "لم نتحدث أو نناقش في مجلس الإدارة مصير كيروش، عندما نجتمع سنتخذ القرار بالأغلبية ونعلنه، وسنجتمع مع كيروش بعد عودتي من كونغرس الفيفا في قطر، فهو مدرب محترم، لا يوجد اتجاه لشيء معين في الوقت الحالي".

وأوضح علام: "إذا تقرر إعادة مباراة السنغال لن يكون هناك مجال للحديث عن موقف كيروش لحين انتهاء المباراة، ونحسم موقفه حال عدم إعادة اللقاء".

واستمر: "تعرضنا للعديد من المواقف السيئة قبل لقاء السنغال، طلبنا منهم التحرك من الفندق في الثانية والنصف عصرا، لأن المسافة بين الفندق والملعب 34 كيلومترا، ولا تحتاج أكثر من 40 دقيقة في الطريق".

وأردف: "وصلنا إلى الملعب عند الساعة الرابعة واستغرقنا ساعة ونصف، لم يكن هناك تأمين للحافلة خلال الطريق، الحافلة لم تدخل مباشرة إلى الملعب".

ونوه علام: "الجماهير السنغالية حاولت إرهاب اللاعبين المصريين، ومحمد صلاح كان له النصيب الأكثر من السب".

وأكمل: "كان هناك سباب مستمر في المكبر الموجود داخل الملعب، لم يكن الأمر تحفيزا للجماهير، وكانت هناك تجاوزات وتشويش على السلام الجمهوري لمنتخب مصر، وهذا ممنوع".

وسلطت وسائل الاعلام العالمية على فيديو انتشر أخيرا من غرفة ملابس المنتخب المصري بعد الخسارة من السنغال ظهر خلاله محمد صلاح موجهاً رسالة لزملائه يشكرهم فيها على جهودهم، مثيراً التكهنات حول إمكانية رحيله عن المنتخب بعدما قال عبارة: "سواء كنت موجوداً أو لست موجود"، الأمر الذي يوضح الحالة النفسية السيئة التي يمر بها محمد صلاح وحجم الضغوطات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وأرفق الاتحاد المصري شكواه إلى ال"فيفا" كل مشاهد الهجوم ولافتات العنصرية والسب على محمد صلاح من قبل الجماهير السنغالية خصوصاً الفيديو المتداول لحظة خروجه من الملعب والمقذوفات تتكاثر عليه من المدرجات القريبة من المستطيل الأخضر.

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