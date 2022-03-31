ما هو تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اتضح بشكل نهائي تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم 2022، بعد الكشف عن تصنيف الفيفا لشهر مارس/آذار الجاري.



وتُقام قرعة كأس العالم 2022 في قطر يوم الجمعة، وذلك قبل 7 أشهر من انطلاق البطولة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث تستمر حتى ديسمبر/كانون الأول.

وقبل نحو 24 ساعة من مراسم قرعة كأس العالم 2022، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن تصنيف شهر مارس/آذار، والذي سيتحدد على أساسه تصنيف المنتخبات في القرعة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الآلية التي سيعتمد عليها في تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم 2022.

"الفيفا" أكد أن منتخب قطر سيكون موجودا في المستوى الأول، باعتباره المنتخب المضيف، حيث يضم الوعاء إلى جانبه أفضل 7 منتخبات تأهلت للمونديال في التصنيف الشهري.

بعد ذلك يضم الوعاء الثاني المنتخبات التي تحتل من المركز الثامن إلى الـ15 بين المنتخبات الـ32 التي تأهلت للمونديال، فيما يضم الوعاء الثالث أصحاب المراكز الـ16 إلى الـ23.

الوعاء الرابع يضم أقل 5 منتخبات تأهلت بالفعل في التصنيف الشهري، بالإضافة إلى 3 مقاعد للمنتخبات التي تخوض مباريات الملحق في يونيو/حزيران المقبل.

تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم 2022

الوعاء الأول: قطر - البرازيل - بلجيكا - فرنسا - الأرجنتين - إنجلترا - إسبانيا - البرتغال.

الوعاء الثاني: المكسيك - هولندا - الدنمارك - ألمانيا - أوروجواي- سويسرا - أمريكا - كرواتيا.

الوعاء الثالث: إيران - السنغال - اليابان - المغرب - صربيا - بولندا - كوريا الجنوبية - تونس.

الوعاء الرابع: الكاميرون - كندا - الإكوادور - السعودية - غانا - (1) - (2) - (3).

ويشير رقم (1) المتأهل من ملحق آسيا ضد أمريكا الجنوبية، بينما يشير رقم (2) إلى المتأهل من ملحق أوقيانوسيا ضد كونكاكاف، ورقم (3) للمتأهل من الملحق الأوروبي.