حقيقة اعتزال محمد صلاح ومصير كيروش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مصر وفرت جميع التسهيلات لمنتخب السنغال في القاهرة، فضلا عن منحهم أكثر من 25 مقعدا في المقصورة الرئيسية، لكن العكس تماما حدث في السنغال.



وأضاف في تصريحات تليفزيونية: واجهنا معاملة وحشة جدا بمجرد وصولنا إلى مطار السنغال، وتعرضنا لسباب من الجماهير، وبالنسبة للفندق كان الوضع جيدا، مشيرا إلى أن المسافة من الفندق إلى الملعب استغرقت ساعة ونصفا رغم أن المدة الواقعية نصف ساعة فقط، إضافة إلى عدم توفير الأمن الكافي.

وتابع: الأتوبيس لم يدخل إلى الملعب مباشرة، واللاعبون وخاصة محمد صلاح، تعرضوا لإرهاب وسباب من الجمهور»، مشيرا إلى أن الجماهير المصرية كانت محصورة بين الجمهور السنغالي، وأحد أفراد الجمهور نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لاعتداء.

وأضاف: سيتم عرض ملف على الاتحاد الدولي، وأناشد المصريين المتواجدين بالاتحاد الدولي أو الأفريقي مثل المهندس هاني أبوريدة، والكابتن حسن مصطفى دعم المنتخب المصري، مشيرا إلى أنه طلب مقابلة رئيسي الاتحاد الأفريقي والدولي، ثم سيتم عرض الأمر على لجنة الانضباط بالفيفا.

وأردف: سنطالب بإعادة مباراة مصر والسنغال، لو خسرنا بطريقة عادية كنا هنسلم عليهم بروح رياضية.

وحول تأثير الليزر على اللاعبين قال: «لم أناقشهم، حاسس أنهم أدوا ما عليهم، كان الجو مكهرب وإرهابي، اتقالنا من الجمهور قبل المباراة هتخسروا يعني هتخسروا»، نافيا ما تردد حول تلميح محمد صلاح بالاعتزال دوليا معلقا: «كلمته وقولت له يا كابتن محمد أنت قائد المنتخب».

وعن احتمالية تجديد كارلوس كيروش لعقده قال: «لم أتحدث مع أي عضو، وحينما نجتمع سيتم اتخاذ قرار، بعد عودتي من قطر سنتحدث مع كيروش الفترة المقبلة»، مردفا «لدينا جيل محترم من اللاعبين يشعر بقيمة مصر».

ووجه رسالة إلى الجمهور المصري: «كان لدينا أمل كبير جدا، لكن اللاعبين والجماهير تحملوا ظروفا صعبة».