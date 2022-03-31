بعد الخسارة أمام السنغال .. مفاجأة للفيفا بشأن مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن التصنيف الشهري للمنتخبات.

وقفز منتخب مصر للمركز الـ32 عالميًا، بعدما كان فى المركز الـ34 حيث جمع الفراعنة حسابيا 1509 نقاط بعد انتهاء مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

واحتل المنتخب الوطني الأول المركز الثاني عربيًا والرابع إفريقيا خلف السنغال والمغرب ونيجيريا.

منتخب مصر قبل خوض منافسات أمم إفريقيا كان فى المركز 45 عالميا، و6 أفريقيا، برصيد 1451 نقطة، أما منتخب مصر بعد أمم أفريقيا ففى المركز 34 عالميا، والرابع إفريقيا برصيد 1493 نقطة.

وبذلك أصبحت مصر في المركز الرابع إفريقيا خلف منتخبات السنغال والمغرب ونيجيريا.

أما على المستوى العربي فيأتي منتخب مصر في المركز الثاني خلف منتخب المغرب صاحب المركز 24.

وجاء المنتخب البرازيلى في صدارة التصنيف وحصل على المركز الأول ثم منتخب بلجيكا، وفي المركز الثالث جاء المنتخب الفرنسي.

وتراجع منتخب السنغال للمركز الـ 20.

وتصدر المنتخب المغربي ترتيب المنتخبات العربية محتلا المركز الـ24.

تأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في الدور الحاسم بتصفيات المونديال.

وخاض منتخب مصر ملحمة بطولية أمام السنغال، ولعب في أجواء صعبة للوصول أمام المصنف الأول إفريقيًا إلى ركلات الترجيح.

وانتهى تعاقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، رسميا، مع الفراعنة بعد وداع تصفيات المونديال.

​ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة قادمة من داكار بعد مواجهة السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وكان اتحاد الكرة قد تقدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد السنغالي، لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن و«كاف»، و«فيفا»، قبل انطلاق مباراة الفريقين، التي أقيمت في الدور الحاسم لتصفيات المونديال، بعد تعرض الفراعنة للعنصرية، عقب ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين، وتحديدا محمد صلاح، قائد الفراعنة.

كما أرهبت الجماهير، اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم، في أثناء عملية الإحماء، وتعرض حافلات البعثة للاعتداء، ما تسبب في تهشم زجاجها وأصيب البعض بجروح.