إعادة مباراة مصر والسنغال .. اتحاد الكرة يجتمع مع الفيفا

الشارقة - اميمة ياسر - يعقد مسئولو اتحاد الكرة جلسة مع عدد من المسئولين في الاتحاد الدولى " فيفا " والاتحاد الإفريقي " كاف" اليوم في قطر على هام إقامة قرعة كأس العالم غدا بالدوحة .

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع طلب مصر بإعادة مباراة السنغال الفاصلة في كأس العالم ، والتي خسرها المنتخب بركلات الترجيح والتي شهدت خروج عن النص من جانب الجماهير الحاضرة .

وشهدت الساعات الماضية ، تقدم مصر باحتجاج رسمي لدى الفيفا والكاف بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة السنغال ، وطالب مسئولو اتحاد الكرة بشكل رسمي بإعادة المباراة .

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، موعد إقامة قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المنتظر، أن تقام قرعة المونديال، في السادسة من مساء يوم الجمعة القادم الموافق الأول من أبريل المقبل، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2022، في شهر نوفمبر القادم بدولة قطر، وستشهد مشاركة 32 منتخب من قارات العالم المختلفة.

وفقد منتخب مصر فرصة التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، بعدما خسر مساء أمس أمام المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي، بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقين شوطين إضافيين انتهى بنفي النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقين إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كلا من عمرو السولية ، وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، فيما سجل لمنتخب السنغال اسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر من لاعبي أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.