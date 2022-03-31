شكرا لقرائتكم خبر عن دوليو الأهلي ينتظمون فى التدريبات الجماعية ‏غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن لاعبي الفريق الأول الدوليين سينتظمون في ‏التدريبات الجماعية غدًا، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية وفقا للأجندة ‏الدولية والتي شهدت إقامة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.‏

وتكتمل صفوف الأهلي غدًا مع عودة اللاعبين الدوليين قبل مباراة الهلال السوداني المقرر لها ‏مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق ‏أمس وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى ‏خلالها الفريق إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة في المشوار ‏الإفريقي.‏

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الهلال.‏

وواصل ثنائي الفريق صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا، برنامجهما التأهيلي لتجهيزهما للمشاركة في ‏التدريبات الجماعية.‏

فيما بدأ محمد عبدالمنعم الجري حول الملعب قبل مشاركته ‏في التدريبات الجماعية ابتداء من غدٍ، ‏مستعينا بقناع حماية للوجه «واقي الأنف».‏