شكرا لقرائتكم خبر عن 45 لاعبا فى قائمة المشاركين مع منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك 45 لاعبا مع منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، خلال 20 مباراة قاد فيها الفراعنة منذ توليه مسئولية منتخب مصر خلفا للمدرب حسام البدرى.

وتولى البرتغالي كارلوس كيروش قيادة منتخب مصر الأول فى الثامن من سبتمبر الماضي 2021 خلفًا لحسام البدري، وقاد منتخب أحفاد الفراعنة فى 20 مباراة قبل مواجهة العودة أمام السنغال، ونجح كيروش فى التفوق وقيادة المنتخب المصرى للانتصار فى 13 مناسبة، منها انتصاران بركلات الجزاء الترجيحية، أما عن الخسارة فتجرعها المنتخب المصري تحت قيادة البرتغالي فى 5 مباريات، منها مباراتان بركلات الترجيح أيضًا، وحسمت نتيجة التعادل مباراتين لمصر فى ولاية البرتغالي كيروش.

وأشرك كارلوس كيروش 45 لاعبا خلال 20 مباراة تحت قيادته سواء في المباريات الودية أو تصفيات كأس العالم أو بطولة العرب أو بطولة أمم أفريقيا، كان آخرهم رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى.

وجاءت قائمة المشاركين مع كارلوس كيروش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى

الدفاع: أحمد حجازى، محمود حمدى الونش، محمد حمدى، أحمد فتوح، عمر كمال، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، أيمن أشرف، محمود علاء، مروان داوود، باهر المحمدى، أحمد ياسين، أحمد فتحى، على جبر، أحمد توفيق، عمر جابر، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة.

الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، أحمد سيد زيزو، محمد الننى، محمد صلاح، عمر مرموش، تريزيجيه، رمضان صبحى، عبد الله السعيد، مصطفى فتحى، محمد مجدى أفشة، مهند لاشين، أحمد رفعت، إمام عاشور، طارق حامد، أحمد سمير، إبراهيم عادل، حسين فيصل

الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، أحمد ياسر ريان، مروان حمدى، أسامة فيصل