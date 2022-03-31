شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك الأكثر فوزا و تهديفا فى دورى المحترفين قبل قمة محترفى اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظرالجماهير العاشقة لكرة اليد المواجهة المرتقبة بين فريقا الأهلى و الزمالك و المحدد لها السادسة مساء اليوم الخميس على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى قمة تحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2021 / 2022 .

يمتلك الزمالك أقوى خط هجوم حتى الأن بتسجيل 1155 هدف ،لا سيما وأنه الفريق الأكثر فوزا بتحقيق 29 فوزا من 32 مباراة .

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب الدورى قبل الجولة الختامية برصيد 16 نقطة، بينما يمتلك الأهلى 14.5 نقطة.

من جهته كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.

وقال عبد المنعم إن الدورة المجمعة الثانية سيطبق عليها نفس شروط المجمعة الأولى، وفقا للتعليمات الأمنية بحضور 30 فردا من كل فريق و15 فردا من كل نادٍ من النشاط الرياضى وأسرة اللعبة.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

وفاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34 / 28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.