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عبد المنعم يبدأ الجري حول الملعب ويشارك غدًا في جزء من مران الأهلي بـ«واقي الأنف»

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القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي، اليوم الجري حول الملعب ‏على ملعب التتش على هامش تدريبات الفريق الجماعية؛ استعدادا لمباراة الهلال السوداني ‏المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا.‏

 

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلى، إن عبدالمنعم بدأ اليوم الجري حول ‏الملعب، وأنه سيشارك في أجزاء من تدريبات الفريق الجماعية ابتداءً من غدٍ بعد ‏الاستعانة بـ«واقي الأنف».‏

وتعرض عبد المنعم لإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة ‏السنغال الأولى التي أقيمت بالقاهرة ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في ‏قطر.‏

وخضع محمد عبد المنعم لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، وبدأ اليوم الجري قبل مشاركته ‏في التدريبات الجماعية ابتداء من غدٍ، مستعينا بقناع حماية للوجه «واقي الأنف».‏

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال ‏إفريقيا، التي يسعى خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع ‏خطوة ‏جديدة في المشوار الإفريقي.‏

وأدى الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق ‏أمس وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.‏

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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