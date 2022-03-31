عبد المنعم يبدأ الجري حول الملعب ويشارك غدًا في جزء من مران الأهلي بـ«واقي الأنف»

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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم يبدأ الجري حول الملعب ويشارك غدًا في جزء من مران الأهلي بـ«واقي الأنف» والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي، اليوم الجري حول الملعب على ملعب التتش على هامش تدريبات الفريق الجماعية؛ استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلى، إن عبدالمنعم بدأ اليوم الجري حول الملعب، وأنه سيشارك في أجزاء من تدريبات الفريق الجماعية ابتداءً من غدٍ بعد الاستعانة بـ«واقي الأنف».
وتعرض عبد المنعم لإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال الأولى التي أقيمت بالقاهرة ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وخضع محمد عبد المنعم لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، وبدأ اليوم الجري قبل مشاركته في التدريبات الجماعية ابتداء من غدٍ، مستعينا بقناع حماية للوجه «واقي الأنف».
ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي يسعى خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة وقطع خطوة جديدة في المشوار الإفريقي.
وأدى الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.