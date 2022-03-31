شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة ربيعة في العضلة الخلفية وغيابه شهرا عن الأهلي‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن ‏الأشعة التي أجراها رامي ربيعة، مدافع الفريق، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج ‏فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.‏

وتعرض ربيعة للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال التي أقيمت ‏يوم الثلاثاء الماضي ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ولم ‏يستطع اللاعب استكمال المباراة وشارك أيمن أشرف بديلا عنه.‏

واستأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر ‏لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأدى الفريق تدريباته على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها أمس ‏ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.‏