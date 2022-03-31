الأشعة تثبت إصابة ربيعة في العضلة الخلفية وغيابه شهرا عن الأهلي‏

شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة ربيعة في العضلة الخلفية وغيابه شهرا عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن الأشعة التي أجراها رامي ربيعة، مدافع الفريق، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
وتعرض ربيعة للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ولم يستطع اللاعب استكمال المباراة وشارك أيمن أشرف بديلا عنه.
واستأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأدى الفريق تدريباته على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها أمس ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.