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وصول بعثة زاناكو للقاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - وصل فريق زاناكو الزامبي إلى القاهرة ظهر اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز في ختام مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويحل زاناكو الزامبي ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في ختام مواجهات دور المجموعات، بعد ضمان الفريق للتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

 

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها ممثلو نادي بيراميدز لانهاء إجراءات الدخول في أسرع وقت ممكن حتى الوصول لفندق الإقامة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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