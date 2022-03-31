شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة زاناكو للقاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق زاناكو الزامبي إلى القاهرة ظهر اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز في ختام مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل زاناكو الزامبي ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في ختام مواجهات دور المجموعات، بعد ضمان الفريق للتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها ممثلو نادي بيراميدز لانهاء إجراءات الدخول في أسرع وقت ممكن حتى الوصول لفندق الإقامة.