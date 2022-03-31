شكرا لقرائتكم خبر عن إشارات خارجة وبصق على جماهير مصر أثناء دخول ملعب مباراة السنغال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت البعثة المصرية فى السنغال لإشارات خارجة وبصق من الجماهير السنغالية خلال تواجدهم فى داكار لمساندة منتخب مصر قبل مباراة مصر والسنغال، التى انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح والتأهل لكأس العالم.

طالب اتحاد الكرة فى شكواه ضد نظيره السنغالى والتى تم تقديمها إلى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم "كاف"، بتطبيق العقوبات الجديدة الخاصة بالعنصرية فى الملاعب، حيث قرر الفيفا مؤخرا تغليظ عقوبات العنصرية منعا لهذه الظاهرة فى الملاعب.

وأكد اتحاد الكرة فى شكواه على تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، للعنصرية فى مباراة مصر والسنغال الأخيرة، حيث تم رفع لافتات مهينة للنجم المصرى وهو ما يحظره الفيفا، وأرفق اتحاد الكرة صورا وفيديوهات لهذه الوقائع.

إعادة مباراة مصر والسنغال

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم مؤخرا مضاعفة عقوبة العنصرية فى الملاعب، لتصل إلى خصم النقاط أو الاستبعاد من المسابقات، حال تكرار السلوك العنصرى أو التمييزى لجماهير الأندية والمنتخبات.