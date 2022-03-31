شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الشناوى استكمل مباراة السنغال مصاباً بعد تلقيه زجاجة بالعضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر مصدر داخل الجهاز الطبى مفاجأة بتأكيده أن محمد الشناوى حارس مرمى منتخبنا الوطنى استكمل مباراة السنغال وهو مصابا، وذلك بعد قذفه من قبل الجماهير السنغالية بزجاجة استقرت فى العضلة الخلفية، إلا أن الحارس الدولى أصر على استكمال المباراة لعدم التسبب فى فقد الجهاز الفنى تغييرا فى وقت مبكر.

وشدد المصدر أن الزجاجة تم إلقاؤها من مسافة بعيدة وكانت مليئة بالمياه لذلك كان أثرها قوى على العضلة الخلفية للشناوى، مندهشا من رد فعل الحكم تجاه الواقعه وتعامله معها كأنها لم تكن.

فيما تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى لاعتداءات وإشارات وألفاظ خارجة من جماهير السنغال المتواجدة فى مدرجات مباراة مصر والسنغال، والتى انتهت بفوز وتأهل السنغال لنهائيات كأس العالم .

وقامت بعض الجماهير السنغالية بقذف الزجاجات على محمد صلاح أثناء خروجه من ملعب اللقاء، لتوجه له الجماهير الشتائم وإلقاء الزجاجات عليه عند خروجه من المباراة بعد انتهائها.

وقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن الأحداث المؤسفة التى طالت منتخب مصر فى مباراة السنغال، والتى انتهت بفوز وتأهل السنغال لنهائيات كأس العالم، للمطالبة بإعادة مباراة مصر والسنغال.

إعادة مباراة مصر والسنغال

أكد مصدر فى اتحاد الكرة أن الشكوى تستند على المادة رقم 83 من قانون العقوبات فى الاتحاد الأفريقى، وهى مادة تتضمن بندا صريحا بأن الأحداث الجماهيرية التى تؤثر على نتيجة المباراة بشكل مباشر تؤدى إلى إعادة المباراة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وواصل المصدر أن هناك عقوبات مؤكدة سيتم تطبيقها على السنغال وهى الغرامات المالية والحرمان من الجماهير لعدد من المباريات بسبب الأحداث التى وثقها اتحاد الكرة بالصوت والصورة وأرسلها للكاف، موضحا أن إعادة المباراة تبقى واحدة من العقوبات المطروحة طبقا لتقدير لجنتى العقوبات والانضباط بالفيفا".