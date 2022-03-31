شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة السلاح تغادر القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر، اليوم، الفوج الأول من بعثة منتخب مصر للسلاح برئاسة أمين منير وأمانى البحيرى إلى الإمارات، للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة و20 سنة، والتى تستضيفها مدينة دبى خلال الفترة من 2 حتى 10 أبريل.

وتضم البعثة 42 لاعبا بواقع 21 لاعبا و21 لاعبة يشاركون فى بطولتى العالم للناشئين والكبار فى الثلاث أسلحة، وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة كالتالى:

سلاح السيف ناشئين: أحمد هشام السداوى وفارس البغدادى وياسين فوزى خضير.

سلاح السيف ناشئات: ريناد أحمد الدكش وداليا علي ونجوي أحمد نوفل.

سلاح السيف شباب: أدهم معتز وزياد نوفل وأحمد هشام السداوي وإياد معروف.

سلاح السيف شابات: سارة أحمد شومان وزينة أشرف وريناد أحمد الدكش وياسمين علي.

سلاح الشيش ناشئين: عبدالرحمن طلبة وكريم مدحت ومحمد أحمد بهي.

سلاح الشيش ناشئات: ملك حمزة ولجين خالد وجنى إيهاب.

سلاح الشيش شباب: يحيى ماضي ويوسف فوده وعبدالرحمن فوده وعبدالرحمن طلبة.

سلاح الشيش شابات: ملك حمزة ولجين خالد وعائشة عبدالحميد وعليا وائل.

سلاح سيف المبارزة ناشئين: محمود السيد وأحمد محمد حسنين وإسلام إسامة حاشي.

سلاح سيف المبارزة ناشئات: مايا شلش وهنا العراقي ولولوة سليمان.

سلاح سيف المبارزة شباب: محمد السيد ومحمود ياسين ومحمد جابر ومحمود السيد.

سلاح سيف المبارزة شابات: آية شريف وسلمى طارق وهنا العراقي وفرح محفوظ.

ويضم الجهاز الفني والإداري للبعثة كل من: السيد سامي مديرًا فنيًا لسلاح سيف المبارزة، وشريف البكري مديرًا فنيًا لسلاح السيف ومحمود جندية مدربًا لسلاح السيف، وخالد بوهديمة مدربًا لسلاح سيف المبارزة، ومصطفي نهاد ومؤمن مجدي مدربان لسلاح الشيش، وأيمن غنيم مدير إداري، ويوسف حسن أخصائي علاج طبيعي، وغادة عاطف أخصائية تأهيل.