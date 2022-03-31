شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يقترب من الاستمرار فى قيادة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، من الاستمرار فى قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، رغم عدم تأهل المنتخب إلى بطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

وينص عقد كيروش مع اتحاد الكرة على فسخ العقد تلقائيا حال عدم التأهل لبطولة كأس العالم 2022، ما يعنى انتهاء مشوار كيروش مع الفراعنة مساء الثلاثاء الماضى عقب مباراة السنغال.

ويتجه أغلب أعضاء اتحاد الكرة لتجديد الثقة فى كيروش واستمراره الفترة المقبلة، على أن يتم عقد جلسة معه الأسبوع المقبل للتعرف على موقفه من الاستمرار ومطالبه حال رغبته فى الاستمرار.

يذكر أن منتخب مصر فقد بطاقة التأهل للمونديال بعدما خسر بركلات الجزاء الترجيحية أمام السنغال مساء الثلاثاء الماضى.