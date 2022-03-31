شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. أحمد سمير فرج يكشف سر "قلبة وش" جوزيه عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع الملابس العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كواليس غرفة الملابس اليوم يكشفها أحمد سمير فرج لاعب الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق عن الأسباب التى قادته للرحيل عن القلعة الحمراء، مؤكدا: "كنت ألعب مهاجما وتحت رأس الحربة وكنت هداف دورى الناشئين وكنت ألعب مع محمود صالح فى الأهلى كرأس حربة أو صانع لعب، وسافرت فرنسا للعب فى هذا المركز".

وتابع: "بعد العودة للأهلى مانويل جوزيه حاول توظيفى فى مركز الجبهة اليسرى وقلت له انا عايز ألعب فى مركزى وأظهر لأن اللعب فى وسط الملعب أفضل من اللعب فى الجبهة اليسرى لأنها هتقتلنى، وكانت مشكلة بينى وبين جوزيه لإنى مش متقبل الوضع والمدرب البرتغالي مكنش بيحب اللي يقلب وشه".

وواصل: "بعد كده لما لعبت لمنتخب مصر والإسماعيلي باك لفت، قالي فاكر لما كنت قلت لك هتلعب باك لفت، أهو إنت حاليا باك لفت منتخب مصر، وكان عنده حق ودى من الغلطات إنى مسمعتش كلامه، وقلبت الوش خلت جوزيه يطلب إنى مكملش فى الأهلى".

واسترسل: "لما رحت الاسماعيلي ما لعبتش باك لفت على طول كنت ألعب في الهاف لفت لأنه كان موجود سيد معوض وبعد رحيله عن الاسماعيلي بدأت ألعب باك لفت".