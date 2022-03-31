شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اعتداء جماهير السنغال على محمد صلاح وتوجيه إشارات وألفاظ خارجة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى لاعتداءات وإشارات وألفاظ خارجة من جماهير السنغال المتواجدة فى مدرجات مباراة مصر والسنغال، والتى انتهت بفوز وتأهل السنغال لنهائيات كأس العالم.

وقامت بعض الجماهير السنغالية بقذف الزجاجات على محمد صلاح أثناء خروجه من ملعب اللقاء، لتوجه له الجماهير الشتائم وإلقاء الزجاجات عليه عند خروجه من المباراة بعد انتهائها.

وقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن الأحداث المؤسفة التى طالت منتخب مصر فى مباراة السنغال، والتى انتهت بفوز وتأهل السنغال لنهائيات كأس العالم، للمطالبة بإعادة مباراة مصر والسنغال.

إعادة مباراة مصر والسنغال

أكد مصدر فى اتحاد الكرة أن الشكوى تستند على المادة رقم 83 من قانون العقوبات فى الاتحاد الأفريقى، وهى مادة تتضمن بندا صريحا بأن الأحداث الجماهيرية التى تؤثر على نتيجة المباراة بشكل مباشر تؤدى إلى إعادة المباراة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وواصل المصدر أن هناك عقوبات مؤكدة سيتم تطبيقها على السنغال وهى الغرامات المالية والحرمان من الجماهير لعدد من المباريات بسبب الأحداث التى وثقها اتحاد الكرة بالصوت والصورة وأرسلها للكاف، موضحا أن إعادة المباراة تبقى واحدة من العقوبات المطروحة طبقا لتقدير لجنتى العقوبات والانضباط بالفيفا".