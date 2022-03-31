إمكانية مباراة فاصلة.. فرص الأهلي والزمالك في الوصول لنهائي الدوري بالطائرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري لكرة الطائرة، ستقام مساء اليوم الخميس، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن حسابات دور نصف النهائي.

وتقام هذه النسخة بظام "play off" من ثلاث مباريات، حيث صعد كل من الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري وطلائع الجيش لدور نصف النهائي.

وتقام دور نصف النهائي بين الأهلي والزمالك، بينما الطرف الثاني بين طلائع الجيش والاتحاد السكندري.

المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك انتهت بفوز الفريق الأبيض في لقاء مثير بنتيجة (3-2)، حيث كان الفريق الأحمر بتفوق في عدد الأشواط بنتيجة (2-0)، إلا أن الفريق الأبيض عاد بالفوز بثلاثة أشواط متتالية.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية مساء اليوم الخميس في تمام الثامنة على صالة "النادي بالعاصمة الإدارية".

وفي حال تكرار الزمالك لفوزه يكون الفريق الأبيض تأهل للمباراة النهائية دون أن يخوض المباراة الثالثة، أما الأهلي فليس أمامه سوى تحقيق نتيجة الفوز لكي يُعادل النتيجة، وهنا سيتم الاحتكام لمباراة ثالثة فاصلة ستحسم الفائز.

وحال تحقيق الأهلي الفوز ستقام المباراة الثالثة غدًا الجمعة في تمام الثامنة مساءً.

واستطاع الأهلي أن يتوّج بلقب الدوري في آخر أربعة مواسم، كما يمتلك الفريق الأحمر 33 بطولة دوري مصري، في المقابل آخر تتويج للزمالك ببطولة الدوري موسم (2014-15) حيث حقق الفارس الأبيض بطولة الدوري 26 مناسبة.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا على طلائع الجيش، أمس الأربعاء، بنتيجة (3-1) في عدد الأشواط، ليحتاج "زعيم الثغر" الفوز في مباراة اليوم والمقرر لها الخامسة مساءً للوصول للمباراة النهائية، أما طلائع الجيش يحتاج للفوز من أجل خوض مباراة فاصلة ستقام غدًا الجمعة الخامسة مساءً.