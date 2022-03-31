مصطفى يونس: زيزو يجب وضعه في تشكيل منتخب مصر قبل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

شدد مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، على أهمية وجود أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر، في التشكيل الأساسي للفراعنة.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر": "يجب وضع زيزو في تشكيل منتخب مصر قبل محمد صلاح، هو أكثر لاعب مفيد".

وتابع لاعب الأهلي والسابق: "بالطبع صلاح قيمة ليس لها مثيل، ولكن زيزو نشيط جدًا في الملعب ويملك ثقة في نفسه ولديه حلول".

ويذكر أن منتخب مصر قد فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، بعد الهزيمة على يد السنغال بركلات الترجيح.