الخليج 365 يكشف.. متى يبحث فيفا طلب مصر بإعادة مباراة السنغال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم بحث شكواه ضد منتخب السنغال بعد الأحداث التي شهدتها مباراة منتخب مصر ضد أسود التيرانجا.

وشهدت مباراة المنتخب المصري أمام السنغال بإياب الجولة الحاسمة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، تجاوزات ومناوشات من الجماهير التي حضرت في مدرجات ملعب عبدالله واد بالعاصمة داكار.

وانتهت المباراة بفوز السنغال بهدف نظيف، وهو نفس نتيجة الذهاب، لتمتد المباراة لضربات الترجيح التي فاز خلالها أسود التيرانجا بنتيجة 3-1، ليحجز بطاقة التأهل للمونديال، ويفقد الفراعنة فرصة الصعود لكأس العالم.

وعلم الخليج 365 أن لجنة مشكلة من:جمال علام رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام وعامر حسين عضوي المجلس ستسافر إلى لدولة قطر في الخامسة فجر يوم الخميس؛ لعرض أحداث المباراة عبر فلاشة.

وتستضيف العاصمة القطرية، الدوحة يوم غد الخميس، كونجرس فيفا، قبل يوم واحد من قرعة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستُجرى يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يسبق الكونجرس اجتماع مجلس فيفا اليوم الأربعاء؛ حيث سيشهد تقارير وقرارات هامة على جدول الأعمال.

وفور تسديد مصر رسوم الشكوى يوم الجمعة سيدأ الاتحاد الدولي لكرة تحليل التقارير الرسمية وتقييم المعلومات ذات الصلة الواردة في تقارير المباراة من قبل الهيئات التأديبية المختصة قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها .

واستبعد الجنوب أفريقي رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وقال هاك في تصريحات تيلفزيونية إنه طالما لم يحدث اقتحام للجماهير السنغالية لملعب المباراة لن يتم إعادة المباراة على ملعب محايد.

من جانبه هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا - الاتحاد السنغالي بصعود منتخب بلاده لكأس العالم وهو ما يعطي مؤشراً حول مستقبل شكوى مصر .

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على مجموعة من العقوبات تجاه الأحداث التي صاحبت مباراة مصر والسنغال تندرج بين الغرامة المالية ولعب مباراة مع عدد محدود من الجماهير أو لعب مباراة على أرض محايدة أو حظر اللعب في ملعب معين أو اللعب بدون جماهير.