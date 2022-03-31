على غرار مصر.. الجزائر تطالب بإعادة مباراة الكاميرون بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، بيانًا رسميًا، الخميس، يطالب من خلاله إعادة مباراة الكاميرون في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

بيان الاتحاد الجزائري شهد أيضًا الاحتجاج على الحكم الجامبي بكاري جاساما، الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون على حد وصف البيان الجزائري.

وجاء بيان الاتحاد الجزائري كالتالي:

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) بطعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونًا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم.

كما تطالب الفاف بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لتسليط كل الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون.

وكان المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "مصطفى تشاكر" ليتفوق منتخب "الأسود" في المواجهات المباشرة بعد فوز "محاربي الصحراء" في مباراة الذهاب بالكاميرون بنتيجة (1-0).

وصعد المنتخب الكاميروني لنهائيات كأس العالم برفقة الرباعي الأفريقي غانا والسنغال وتونس والمغرب.