الأشعة تكشف إصابة ربيعة بمزق في العضلة الخلفية.. واختبار طبي جديد لحمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن ‏الأشعة التي أجراها رامي ربيعة مدافع الفريق، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

وتعرض ربيعة للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال التي أقيمت ‏يوم الثلاثاء الماضي ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ولم ‏يستطع اللاعب استكمال المباراة وشارك أيمن أشرف بديلا عنه.‏

وكشف أبو عبلة أن رامي ربيعة يحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.، للعودة إلى التدريبات الجماعية للأهلي.

وأضاف أبوعبلة أن حالة حمدي فتحي لاعب الأهلي مطمئنة إلى حد كبير، وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها تعرضه لكدمة في الكتف، ‏وأنه سيخضع لفحص طبي غدًا الجمعة قبل انطلاق مران الفريق؛ للاطمئنان بشكل أكبر على ‏حالته، وإن كانت الأمور غير مقلقة فيما يخص إصابته.‏

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم اخميس استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر ‏لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأدى الفريق تدريباته على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها أمس ‏ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.‏