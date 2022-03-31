تصنيف فيفا.. تقدم مصر.. والبرازيل تعود للصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات الشهرية لشهر مارس الجاري، حيث شهد تقدم المنتخب المصري في الترتيب.

وأصبح المنتخب المصري في المركز الـ32 عالميًا، كما حافظ منتخب "الفراعنة" على مركزه في أفريقيا ليحتل الترتيب الرابع والثاني عربيًا.

ويتصدر المنتخب السنغالي الترتيب على مستوى القارة السمراء، حيث يتواجد منتخب "أسد التيرانجا" في المركز الـ20.

في المقابل، يتصدر المنتخب المغربي الترتيب على المستوى العربي باحتلاله المركز الـ24.

وتفوق المنتخب المصري على منتخبات تونس (35 عالميًا) والجزائر (44 عالميًا) والسعودية (49 عالميًا).

وعلى المستوى الدولي، عاد المنتخب البرازيلي للصدارة ليكون على حساب منتخب بلجيكا.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري فقد فرصة التأهل لمونديال قطر 2022 بعد الخسارة من منتخب السنغال بركلات الترجيح (3-1) بعدما انتهت نتيجة المباراتين (1-1).