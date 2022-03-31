رئيس فيفا يهنئ السنغال علي التأهل لكأس العالم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

أرسل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خطابًا رسميًا للاتحاد السنغالي لكرة القدم برئاسة أوجستين سنجور، لتهنئة منتخب "أسود التيرانجا" على الوصول لكأس العالم.

وتأهل المنتخب السنغالي إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب المصري مساء الثلاثاء الماضي بركلات الترجيح (3-1)، بعد نهاية مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة (1-1).

صعود المنتخب السنغالي إلى الحدث المونديالي يعتبر الثالث في تاريخ "الأسود" بعد نسختي 2002 و2018.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، أعلن عن تقديم اتحاد الكرة شكوى ضد الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بجانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تصرفات الجمهور السنغالي قبل وأثناء المباراة

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي صعد لكأس العالم رفقة كل من منتخبات غانا والكاميرون وتونس والمغرب.